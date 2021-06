Elektriautode buum Brasiilias võib viia suhkruhinna üleilmse languseni

Selline üleminek Ladina-Ameerika suurimas riigis on löök maailma suhkruturule, kuna ülemaailmse ülejäägi ja madalamate hindade valu hakkavad tundma sellised suured suhkrutootjad nagu Tai ja India, kus selle tootmiskulud on kõrgemad. See on tagasilöök ka tootjatele, sealhulgas Raizen Energiale ja BP-le, kes on hiljuti laiendanud oma etanooli tootmisvõimsust. Samas võidaksid sellest tarbijad ja suhkrut kasutavad ettevõtted.