Tamagotchi on tagasi, seekord nutikella kujul

Digitaalne lemmikloom Tamagotchi on oma 25. aastapäeva puhul tagasi uuel kujul. Uus Tamagotchi Smart paneb lemmiklooma värvilisse nutikella, mis võimaldab sul oma digitaalse lemmikloomaga, ja kõigi sellega kaasnevate töödega, tegeleda oma randmelt. Kotaku teatab, et uuel seadmel on puuteekraan, mille abil saab väikest sõpra silitada, häälte tuvastamine vestlemiseks ja sammuloendur. Ning muidugi suudab see näidata ka aega.