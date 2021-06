Paul Walkeri Toyota Supra filmist «Kiired ja vihased» müüdi poole miljoni dollari eest

Filmiproduktsioonides ehitatakse tavaliselt igast autost mitu koopiat ja need ei näe kõik nii ilusad välja kui ekraaniversioon. Kuid see Supra näeb välja just selline, nagu peab: Lamborghini Diablo Candy Orange pärlmuttervärviga, «Nuclear Gladiator» graafikaga, Bomexi esispoileri ja külgseinte, TRD-stiilis kapoti, APRi alumiiniumist kaheplaanilise tagatiiva ja 19-tolliste Dazz Motorsport Racing Hart M5 Tuner velgedega. Hoolimata laitmatust viimistlusest, kasutati seda autot paljude trikkide tegemiseks, või vähemalt nii ütlevad oksjoni kuulutajad.

See auto väljus samuti tehasest 2JZ-GTE 3,0-liitrise topelturboga mootoriga, kuigi see oli ühendatud 4-käigulise automaatkäigukastiga, mitte manuaalkäigukastiga. See on filmiautode puhul tavaline, kuna kasutusmugavus on tähtsam kui ekraanil kujutatuga kokkusobitamine.