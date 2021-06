Euroopa Komisjon uurib Google'i tegevust reklaamiturul

Euroopa Komisjon kahtlustab, et Google on rikkunud bloki konkurentsireegleid läbi enda reklaamitehnoloogia teenuste soosimise konkurentide arvelt. FOTO: Jason Szenes

Euroopa Komisjon on alustanud Google'i suhtes juurdlust seoses kahtlusega, et USA tehnoloogiahiid on pärssinud konkurentsi digitaalse reklaamitehnoloogia turul.