Energeetika liigub rohepöörde tuules tsentraliseeritud elektritootmise juurest aina enam hajutatud tootmislahenduste poole. Uute elektritootmise viiside puhul peab arvestama ka suures ulatuses muutliku iseloomuga taastuvenergia allikatega: tuule ja päikese saadavus on nii sesoonselt kui igapäiselt kõikuv. Fuseboxi tegevjuhi Tarvo Õngi sõnul on just see põhjuseks, miks hajutatud ja salvestamist võimaldavad energiatehnoloogiad on möödapääsmatu panus rohepöördele. Just taastuv­allikate eriomane muutlikkus nõuab elektritootmise ja -tarbimise tasakaalustamiseks kiirelt ning arukalt toimivaid lahendusi.