Volkswagen lõpetab sisepõlemismootoritega autode müügi Euroopas aastaks 2035

«Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas võtab see palju kauem aega, sest seal puuduvad veel vastavad poliitilised ja infrastruktuurilised eeltingimused.»

Euroopas on nende eesmärk, et 2030. aastaks moodustaksid elektriautod 70% kogu müügist. See valmistaks ettevõtet ette Euroopa Liidu võimalike kliimaeesmärkide karmistamiseks, isegi ületaks neid.