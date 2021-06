Suur tehing mängutööstuses: Sony ostab Soome vanima mängustuudio Housemarque'i

Kuittinen kinnitab, et mängustuudio jääb Soome ja jääb iseseisvaks stuudioks, kuigi see on osa Playstation Studiosist.

Housemarque on 13. mängustuudio, mis liitub Playstation Studiosiga, mis hõlmab Insomniac Gamesi, kes on Marveli Spider-Mani ja Ratchet & Clanki mängude taga, Guerrilla Gamesi, kes on tuntud Horizon-mängusarja poolest, ja mängustuudiot Naughty Dog, kes on Unchartedi ja The Last of Us'i taga.