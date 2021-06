NASA marsikulgur võis lahendada metaani müsteeriumi punasel planeedil

Metaan Marsil pakub teadlastele huvi, sest see võib tekkida geoloogilise aktiivsuse tagajärjel või mikroorganismide elutegevuse käigus. Teadlased tahavad välja selgitada, kas Marsil elavad praegu või on varem elanud mikroobid, kirjutab Cnet.

Metaani esinemise Marsil muudab veidraks see, et Curiosity tuvastas selle Gale'i kraatris, aga Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) sond ExoMars Trace Gas Orbiter pole seda punase planeedi atmosfääris leidnud. NASA teadlasi üllatas see, et ESA kosmosesond ei saanud samasuguseid tulemusi nagu Curiosity.