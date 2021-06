USA ärgitab Euroopa Liitu digihiidude maksustamist edasi lükkama

Washington on manitsenud käputäit Euroopa riike diskreetselt, kuid tungivalt plaani edasi lükkama, ütlesid tundmatuks jääda soovinud diplomaadid.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) raames peetakse läbirääkimisi, et jõuda globaalse maksu osas esialgse leppeni enne G20 rahandusministrite kohtumist 9. juulil. Seejärel jätkuvad läbirääkimised lõplikku leppe üle.

Euroopa Komisjon on rõhutanud, et tema plaan oleks kooskõlas OECD-s kokkulepituga ja tabaks tuhandeid firmasid, sealhulgas ka Euroopa omasid.

USA teatas, et ehkki komisjoni kinnitusi hinnatakse, on edasilükkamine vajalik, et rahuldada «olulisi huvigruppe», keda Euroopa ühepoolsed meetmed ärritaks.