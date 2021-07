Häkkerite seas populaarne teenus kogus hoopis kurjategijate endi kohta andmeid

DoubleVPN oli küberkurjategijate seas populaarne, kuna see võimaldas mitmekordset krüpteerimist, mis omakorda aitas häkkeritel anonüümselt tegutseda. Nüüd on aga selgunud, et DoubleVPN kogus kõikide oma klientide andmeid ja need liikusid korrakaitsjate kätte.