Amazon hakkab Soomes arendama pakirobotite tehnoloogiat

Amazon teatas neljapäeval, et plaanib Soomes Helsingis arendada uut tehnoloogiat oma autonoomsete tarneautode jaoks, vahendab CNBC.

Seattle'is asuv tehnoloogiagigant teatas oma blogipostituses, et loob uue arenduskeskuse, et arendada Amazon Scouti, mis on täielikult elektriline autonoomne pakirobot, mida testitakse hetkel USAs.