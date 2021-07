Veebi lähtekood müüdi NFT-na 5,4 miljoni dollari eest

Antud NFT sisaldab originaalfaile, mis sisaldavad Sir Tim Berners-Lee kirjutatud lähtekoodi, koodi animeeritud visualiseeringut, Berners-Lee poolt 2021. aasta juunis kirjutatud digitaalset kirja, milles ta mõtiskleb oma leiutise üle ning kogu koodi kujutavat digitaalset postrit. Kõik need on digitaalselt allkirjastatud Berners-Lee poolt.

«Sümboolika, ajalugu ja asjaolu, et need pärinevad loojalt, teeb need väärtuslikuks, ja on palju inimesi, kes koguvad asju just neil põhjustel,» ütles Sotheby's teaduse ja popkultuuri ülemaailmne juht Cassandra Hatton.

«Me panime selle avalikule platvormile, müüsime selle põhimõtteliselt ilma reservita (pakkumine algas 1000 dollarist) ja laseme turul otsustada, milline on selle väärtus. On olnud mitmeid pakkujaid, kes on kõik nõustunud, et see on väärtuslik.»