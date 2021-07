Põhjamaade makseteenuste pakkujad ühinevad, et astuda vastu tehnoloogiahiiglastele

Norra Vipps, Taani MobilePay ja Soome Pivo ühendavad jõud, et saada üheks suurimaks pangale kuuluvaks mobiilikoti kontserniks Euroopas, millel on 11 miljonit klienti ja üle 700 miljoni tehingu aastas, vahendab Financial Times.

«Konkurents maksete valdkonnas on ülemaailmne, mitte kohalik, ja me vajame veelgi tugevamat jalajälge, et konkureerida rahvusvaheliste tegijatega. Ühendades kolm Põhjamaade kõige populaarsemat kaubamärki ja luues veelgi tugevama tehnoloogiaplatvormi, saame luua maailmatasemel maksete lihtsustamise kõigi jaoks,» ütles Vippsi tegevjuht Rune Garborg.

Kolm ettevõtet võimaldavad kasutajatel saata mobiiltelefonist raha kõikjale alates ettevõtetest ja eraisikutest kuni koolipidude ja kirbuturgudeni. Kasutajad sisestavad mobiiltelefoni numbri või ettevõtte lühikoodi ja raha saadetakse koheselt.

Digitaalsed rahakotid jõudsid Skandinaaviasse kõigepealt Rootsi Swishi kaudu, mis kuulub kuuele Rootsi pangale, kuid see ei ole ühinemise raames kaasatud. «Me arvame, et see on huvitav areng, mida jälgime tähelepanelikult,» ütles Swish, kuid keeldus kommenteerimast, kas nad on aruteludes osalenud või mitte.

Vipps ütles, et nüüd, kui tehing on teatavaks tehtud, «kutsutakse ka teisi partnereid ja panku meie uue ettevõtmisega liituma ning Rootsi on kindlasti üks huvitavamaid turge meie jaoks».

Swish ja Vipps on nüüdseks nii Rootsis kui ka Norras kasutusel kui raha ülekandmist tähistavad tegusõnad ning mõlemad riigid on muutumas üha enam sularahavabaks ühiskonnaks.

Maksed on praegu peamine majanduskasvu, konkurentsi ja ülevõtmiste mootor, kus tehnoloogiakontsernid, finantsteenuste pakkujad ja pangad võitlevad turuosa pärast.

Vipps, mis kuulub enam kui 100-le Norra pangale, võtab ühendatud grupis juhtrolli, omades sellst 65 protsenti, võttes nii tegevjuhi kui ka juhatuse esimehe koha ning kasutades oma tehnoloogiat Taani ja Soome laienemiseks.

Garborgist saab uue ettevõtte tegevjuht ning Norra suurima panga DNB juht ja praegune Vippsi juhatuse esimees Kjerstin Braathen jätkab juhatuse esimehena.

Taani suurim pank ja MobilePay omanik Danske Bank teatas, et saab ühekordse tuluna 400 kuni 500 miljonit Taani krooni (54 kuni 67 miljonit eurot), eeldusel, et reguleerivad asutused kiidavad tehingu heaks. Sõlmimist oodatakse 2021. aasta lõpuks või järgmise aasta alguses.