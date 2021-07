TikTok eemaldas rohkem kui 7 miljonit alaealiste kontot

Teismeliste seas populaarne lühivideote sotsiaalmeediaplatvorm TikTok ütles, et kustutatud kasutajad moodustavad vähem kui 1% kogu maailma kasutajatest. See oli esimene kord, kui TikTok avaldas kustutatud alaealiste kontode arvu, vahendab BBC.

TikTok loodab, et alaealiste kasutajate eemaldamise kohta esitatud üksikasjad «aitavad tööstusharul edendada läbipaistvust ja vastutust kasutajate ohutuse eest».

Nad rõhutasid, et nad on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et kaitsta lapsi ja teismelisi platvormil, sealhulgas piirates selliseid funktsioone nagu privaatsõnumid ja live-striimimine 16-aastastele ja vanematele kasutajatele.

Uuema funktsioonina, mis võeti kasutusele selle aasta jaanuaris, muutuvad alla 16-aastaste kontod automaatselt privaatseks.

«Selleks, et jätkata meie lähenemisviisi tugevdamist, et TikTok oleks 13-aastaste ja vanemate inimeste koht, püüame uurida uusi tehnoloogiaid, mis aitaksid kogu tööstusharu hõlmava vanuse tagamise probleemi lahendamisel,» ütles TikToki usalduse ja turvalisuse juht Cormac Keenan.

Hiina rakendus on teismeliste seas populaarne, kuid mure alaealiste kasutajate pärast kasvab. Eelmisel aastal New York Timesile lekkinud andmed näitasid, et umbes kolmandik USA kasutajatest on 14-aastased ja nooremad.

Alaealised kasutajad

«Üks TikToki väljakutsetest, mis ei erine teistest sotsiaalmeedia vormidest, on kasutajate vanuse kontrollimine,» ütles raamatu «TikTok Boom» autor Chris Stokel-Walker. «Aastakümneid on olnud võimalik vältida vanuse kontrollimist, öeldes lihtsalt, et oled vanem, kui sa oled, ja sisestades fiktiivse sünnikuupäeva.»

«TikTokil on tehnoloogiamaailma kõige keerukam arvutinägemistehnoloogia ja selle abil on tõenäoliselt võimalik korraliku täpsusega tuvastada alaealisi kasutajaid. Kuid sellise tehnoloogia kasutamine nõuaks palju lubasid, mille suhtes võivad inimesed end ebamugavalt tunda,» lisas ta.

See tuleb samas ajal, mil TikTok on kohtusse kaevatud selle pärast, kuidas ta kogub ja kasutab laste andmeid. Nõue on esitatud miljonite Ühendkuningriigi ja ELi laste nimel, kes kasutavad platvormi. Tehnoloogiafirma ütles, et hagi on alusetu ja ta võitleb selle vastu.

Endine Inglismaa lastevolinik Anne Longfield, kes algatas kohtuasja TikToki vastu, ütles: