Lehm ja vasikas. Pilt on illustreeriv. Lehma neljaosalsies maos leidub mikrorganisme mille ensüümide koostoimel lagunevad ka muidu väga püsivad plastmassid. FOTO: Shutterstock

Muidu püsivate plastmasside lagundamiseks on vaja mitmeid ensüüme samaaegsel. Lehmade seedekulgla on osutunud kohaks, kust neid leida.

Teadagi on plasti väga keeruline lagundada. Austria teadlased on aga avastanud, et veiste seedekulglas leidub baktereid, mis suudavad selle ülesandega hakkama saada.