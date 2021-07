Nimelt selgub teadusajakirjas The Planetary Science Journal avaldatud uurimusest, et teadlased leidsid kõnealuse komeedi jälgedest jahmatavas koguses alkoholi, sedapuhku mitte etanooli, vaid metanooli. Avastuse taga seisvate teadlaste sõnul aitab see teadmine päikesesüsteemi ajaloolist keemilist koostist paremini mõista.