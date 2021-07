Ulatuslik lunavararünnak mõjutab mitmeid riike: häkkerid nõuavad hiiglaslikku summat

Venemaaga seotud rühmitus REvil avaldas oma nõudmised pühapäeval tehtud blogipostituses. REvil teatas, et dekrüpteerib kõik andmed, kui summa üle kantakse, kirjutab AP.

Häkkerid võtsid rünnakuga sihikule Ühendriikides baseeruva infotehnoloogiafirma Kaseya arvutite kaughalduseks ja jälgimiseks kasutatava VSA tarkvara. Selle kaudu jõuti üle maailma sadade ettevõtete arvutiteni. Suurem osa ohvreid on Suurbritannias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Kanadas, Saksamaal, USAs ja Colombias.

Kaseya kutsus oma veebiküljele postitatud avalduses kliente kohe sulgema serverid, mis kasutavad mõjutatud tarkvara. Ettevõtte teatel tegid nad kindlaks, kuidas rünnak toimus ja on nüüd haavatavuse parandanud.

FBI teatas, et uurib rünnakut. USA president Joe Biden ütles laupäeval, et kui Kreml on rünnakuga seotud, siis USA vastab sellele.