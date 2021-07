Elon Musk avastas, et isesõitva auto arendamine polegi lihtne: see on keerulisem kui arvasin

Musk on aastate jooksul korduvalt lubanud täiesti isesõitvaid Teslasid. Ta ütles 2018. aastal, et augustiks tuleb välja isesõitva tarkvara uuendus. 2019. aastal lubas Musk, et aasta pärast on teedel miljon täielikult isesõitvat autot.

Möödunud nädalavahetusel teatas Musk taas, et tarkvarauuendus on tulemas, kuid seekord möönis kui raske selle arendamine on. «Ei arvanud, et see nii raske on, aga tagasi vaadates on keerulisus ilmselge,» säutsus ta.

Tesla on konkurentidega võrreldes rohkem valmis katsetama oma juhiabi klientide peal, et niimoodi andmeid koguda. Tesla kasutajatele on see sobinud ja ühtlasi loonud ka ettevõttele turuliidri kuvandi isesõitvate autode valdkonnas.

Tesla väidab, et selle Autopiloot on ohutu, kuid see nõuab ikkagi juhi poolt sekkumist. Hiljuti sõitis Autopiloodil Tesla Hiinas teelt välja, kuna ette tuli järsem kurv. Samas näiteks Google'i emaettevõttele Alphabet kuuluval Waymol on teedel juhtideta autod, mis sõidutavad kliente ringi.