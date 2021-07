See tähendab, et kurjategijad on pääsenud ligi tavakasutaja või ettevõtte arvutisse, krüpteerinud sealsed andmed ning nõudnud nende taastamise eest raha. «Meile edastatud info kohaselt on ka Eesti ettevõtetelt küsitud summasid, mis ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse, õnneks ühiskonda tõsiselt halvavaid ründeid nende hulgas siiani ei ole olnud,» ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juht Märt Hiietamm.