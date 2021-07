Tiktoki emafirma hakkas müüma sotsiaalvõrgustiku salajast algoritmi

Hiina ettevõte on loonud veebilehe BytePlus, kus müüakse tööriistu ja teenuseid, mida kasutavad ByteDance'i kõige populaarsemad rakendused, kirjutab Financial Times.

Tiktok avaldas mullu, et uudisvoogu koostades võetakse arvesse mitmeid tegureid, nagu näiteks inimese enda märgitud huvid, asukoht, keel ja millist sisu kasutaja tarbib. See, kui pikalt kasutaja videot vaatab, mängib suuremat rolli uudisvoo loomisel, kui näiteks see, et vaataja ja klipi looja asuvad samas riigis.