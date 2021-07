Trumpi liitlase uuest sotsiaalvõrgustikust lekkisid juba paljude kasutajate andmed

Häkkeritel õnnestus varastada üle 85 000 sotsiaalvõrgustiku kasutaja andmed, sealhulgas nimed, meiliaadressid, sünniaasta ja asukohainfo. Andmed postitati teisipäeval ühte häkkerite foorumisse, kirjutab Techcrunch.

«Kui ründajatel õnnestub saada kätte tundlikku infot probleemse rakendusliidese tõttu, siis see on sama nagu andmeleke ja ettevõte ise ning järelevalve peaksid seda uurima,» kommenteeris küberturbefirma Hudson Rock kaasasutaja Alon Gal, kes avastas, et Gettri kasutajate andmed on internetti üles riputatud.

Möödunud nädalavahetusel ründas sotsiaalvõrgustikku häkker, kes muutis mitmete inimeste kasutajanimed ära.

Samuti on üle kerkinud väited, et Gettri üks rahastajatest oli Hiina miljardär Guo Wengui. Washington Posti andmetel on Guo seotud valeinfovõrgustikuga, mis levitab vaktsiinivastast infot ja QAnoni vandenõuteooriaid.

Gettr on kujunduse poolest sarnane Twitterile. Milleri sotsiaalvõrgustik on isegi kasutanud Twitteri rakendusliidest, et kopeerida mõnede Twitteri kasutajate profiile.