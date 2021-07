IT-minister Sutt küberrünnakutest: kogu aeg katsutakse Eesti ukselinke, et kas on võimalik sisse tulla

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on järgmiseks nädalaks kokku kutsunud ümarlaua elutähtsate teenuste osutajatega. Kohtumise ajendiks on viimasel ajal sagenenud küberrünnakud maailmas.

Kuigi Kaseya juhtum pole teadaolevalt veel kuidagi Eestit mõjutanud, siis Suti sõnul ei jää ka Eesti küberrünnakutest puutumata. «Neid ukselinke kogu aeg katsutakse, et kas on võimalik sisse tulla. See tõenäosus, kas Eestit on mõtet rünnata, sõltub sellest, kui kulukas või tülikas see ründaja jaoks on,» märkis minister intervjuus.