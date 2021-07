Küberturbefirma: ulatuslikus lunavararünnakus kasutatud kood väldib venekeelseid arvuteid

Küberturbefirma Trustwave SpiderLabs märkis, et lisaks vene keelele ei nakata pahavara arvuteid, mis kasutavad mitmete teiste endiste Nõukogude Liidu riikide keeli. Nende seas on lisaks vene keelele ka näiteks ukraina, valgevene, tadžiki, armeenia, aserbaidžaani, gruusia, kirgiisi, turkmeeni, usbeki ja rumeenia keeled, kirjutab NBC.

«Nad ei taha häirida kohalikke võime ja nad teavad, et saavad oma äriga niimoodi palju kauem jätkata,» ütles Trustwave SpiderLabsi turvauuringute asepresident Ziv Mador.

Mais avastas küberturbeekspert Brian Krebs, et rühmituse DarkSide lunavara, mida kasutati USA energiafirma Colonial Pipeline'i vastu, oli loodud sellisena, et see ei nakataks arvuteid kindlates riikides, sealhulgas Venemaal ja Kremli suhtes sõbralikes riikides.