Hiina teadlased tahavad saata kosmosesse üle 20 raketi, et ühe asteroidi kurssi muuta

Tõenäosus, et mõni asteroid Maad tabab, on väike, aga 78 miljardit kilogrammi kaaluvat Bennu kujutab väikest ohtu ja seetõttu on hakatud seda uurima. Tegemist on potentsiaalselt ohtliku asteroidiga, mis võib Maale kukkuda vahemikus 2175-2199. Tõenäosus, et Bennu Maale kukub on üks 2700-le. Kui see aga peaks juhtuma, siis kokkupõrge võib hävitada kogu elu meie planeedil.