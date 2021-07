Ekspert soovitab: kuidas kaitsta mobiiltelefoni kuumuse eest?

Rannas otsese päikese käes või näiteks auto armatuurlaual võib temperatuur tõusta väga kiiresti kõrgele. See mõjutab telefoni temperatuuri ning seeläbi akut ja töökindlust. Telefoni kasutamine samal ajal soojendab seadet ka seestpoolt. Kui telefon muutub liiga kuumaks, võib selle aku kiiremini tühjeneda, tekkida probleeme ekraani kasutamisega ning äärmuslike temperatuuride korral on võimalik, et telefoni protsessor sulab lihtsalt üles.