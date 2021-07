NASA avaldas satelliidifotod Venemaal möllavatest metsapõlengutest

Suomi NPP satelliidi pildilt on näha, kuidas Ida-Siberis Sahhas kerkisid põlengutest tossupilved 5. juulil. NASA teatel näitavad satelliidipildid, et väiksemad tulekahjud on metsi laastanud juba nädalaid, kuid mõned suuremad tekkisid juuni lõpus.