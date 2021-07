Windowsi uuendus parandas tõsise turvavea, kuid tõi kaasa uue probleemi

Turvaviga PrintNightmare mõjutas Windowsi Print Spoolerit, mis võimaldab mitmel kasutajal ligipääsu printerile. Selle kaudu võisid aga ründajad pääseda arvutitele ligi ja isegi programme installeerida. Probleem puudutas nii Windows 10, Windows 8.1 kui Windows 7, kirjutab The Verge.

Peamiselt puudutab uuendusega KB5004945 kaasnenud probleem Zebra printereid. Microsoft teatas, et on probleemist teadlik. Praegu on lahenduseks, kas uuenduse eemaldamine või printeri installeerimine uuesti administraatorina.