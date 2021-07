Insenerid ehitasid prussakast inspireeritud roboti, mis ei lähe peale astudes katki

Ühe sentimeetri pikkuse roboti vastupidavus tuleneb selle ehitusest ja et see on valmistatud õhukesest polülinüleendifluoriid (PVDF) lehest. PVDF on plastik, mida on võimalik kerge elektrivooluga panna paisuma ja kokku tõmbama. Paisumise ja kokku tõmbumisega robot ka liigub.