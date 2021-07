Toyota peatab vastuolulised annetused vabariiklastele, kes üritasid Bideni valimist blokeerida

Jaapani ettevõte sattus pärast 6. jaanuaril toimunud rünnakut USA Kapitooliumile tugeva kriitika alla. Seda suuresti seetõttu, et eelmisel kuul tuli avalikuks, et Toyota annetas rohkem kui 50 000 dollarit vabariiklastele, kes püüdsid mõnedes osariikides blokeerida USA presidendi võidu heakskiitmist, vahendab BBC.

CREW lisas, et see oli kõige suurem summa, mida üks ettevõte andis valimiste sertifitseerimise vastu olnud seadusandjatele.

CREW pressiesindaja tervitas Toyota otsust, kuid ütles, et «ei peaks olema vaja avalikku survekampaaniat, et nad teeksid õiget asja, kuid meil on hea meel, et see töötas.»