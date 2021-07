Paljudele on kindlasti krimisarjadest tuttav stsenaarium, kus kahtlusaluse kingadelt või autolt leitud mullaosakesed pärinevad ühest kindlast kohast ja nii lihtsalt juhtum lahenebki. Kuigi see tundub ebatõenäolisena, näitavad uuringud, et pinnaseanalüüside tulemusi on võimalik vähemalt otsingualade kitsendamiseks kasutada.