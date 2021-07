Nutitehnoloogiaga on seotud küllalt palju negatiivseid kõrvalmõjusid: nn nutikael, autoroolis telefoni näppimine, sinine kiirgus. Kuid ajakirjas Nature Human Behaviour avaldatud Cincinnati ülikooli teadlaste artiklist selgub, et on ka midagi positiivset, nimelt ei muuda digiajastu meid rumalamaks.