Ookeanid suudavad neelata pea kolmandiku üleilmsest süsihappegaasi heitkogusest. Elektrisööjad bakterid, keda nimetatakse fotoferrotroofideks, võivad uuringu järgi sellele protsessile veelgi hoogu juurde anda. See ebatavaline oskus arvati varem olevat peaaegu ainuomane mageveebakteritele, kuid nüüd on selge, et see võib olla levinud ka merebakterite seas, vahendab Washington University in St. Louis.