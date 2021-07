Kurikuulus Vene häkkerite rühmitus REvil kadus järsku salapärastel põhjustel

«Kõik REvili lehed on maas, sealhulgas maksete ja lekete lehed,» ütles küberturbe ekspert Lawrence Abrams. «Rühmituse esindaja on samuti veidralt vaikne.»

Kuigi rühmituse kadumise põhjus on ebaselge, siis on üles kerkinud mõned teooriad. Oletatakse, et Venemaa või USA julgeolekujõud ründasid neid või nad otsustasid ise mingil põhjusel ära kaduda.