Populaarse sotsiaalvõrgustiku leke: 600 miljoni kasutaja andmed pandi internetis müüki

Tegemist on kolmanda korraga viimase nelja kuu jooksul, kui suur hulk LinkedIni kasutajate infot on müüki pandud, kirjutab Cyber News .

Niinimetatud müügikuulutuse üles riputanud häkker ei avaldanud foorumis, kui suurt summat ta andmete eest tahab, vaid soovitab huvilistel temaga otse ühendust võtta. Häkker väidab, et eelmiste leketega võrreldes on tegemist uute ja «paremate» andmetega.

LinkedIn ei näe andmete müügis väga suurt probleemi. Juunis toimunud leket kommenteerides teatas ettevõte, et tegemist on avaliku infoga, mis on kasutajate profiilidel kõigile nähtav ja privaatseid andmeid pole lekkinud.