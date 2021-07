NASA leidis lahenduse, kuidas Hubble'i teleskoop taas ellu äratada

13. juunil tekis rike Hubble'i peamisel pardaarvutil, mis kontrollib ja jälgib kosmoseteleskoobi tööriistade tegevust. Kuigi teleskoobil on ka tagavaraarvuti, siis ka see ei hakanud tööle. Pärast paljusid katsetusi ja analüüsimist leidsid teadlased, et probleem on ilmselt PCU-s ehk moodulis, mis reguleerib voolupinget, kirjutab space.com.

PCU ülesandeks on hoolitseda selle eest, et arvuti ja sellega seotud riistvara saaks pidevalt elektrit. Rike PCU-s tähendab, et pardaarvuti ei saa töötada.

USA kosmoseagentuuri meeskond on korra juba proovinud PCU-d ümberseadistada, kuid see ei õnnestunud. Hubble'il on aga õnneks tagavara PCU.

Täna hakkavadki NASA teadlased tööle selle kallal, et tagavara PCU-le ümber lülituda. Kui see õnnestub, siis saab Hubble mõne päeva pärast taas tavapärast tööd jätkata.