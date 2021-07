Dogecoin'i looja võrdles krüptovaluutat petuskeemiga

Tarkvarainsener Palmer lõi dogecoin'i 2013. aastal koos Billy Markusega ja see põhines doge meemil. Ta muutis 2019. aastal oma Twitteri konto privaatseks, kuid sellel nädalal hakkas taas avalikult postitama ja võttis just krüptovaluuta sihikule, kirjutab Techspot.

Tema hinnangul on krüptoraha vahend, mis aitab rikastel rikkamaks saada ja see ei erine väga palju praegu eksisteerivast tsentraliseeritud finantssüsteemist, mida see asendama peaks.