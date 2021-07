28 miljoni dollari eest pileti ostnud isik ei lenda Bezosega kosmosesse, sest tal on paremat teha

Kosmoseettevõte Blue Origin teatas eelmisel kuul, et pilet kosmoselennule Bezosega müüdi 28 miljoni dollari eest. Bezose ettevõte pole siiani aga avaldanud selle isiku nime, kirjutab Independent.

Blue Origini teates märgiti, et see inimene soovib lennata mõne tulevase New Shepardi missiooniga, kuna tal pole aega 20. juulil toimuvale lennule minna.