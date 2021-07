Tehnika lühiuudised

Vene häkkerite rühmitus REvil kadus ootamatult

Hiljutise suure lunavararünnaku korraldanud Vene küberkurjategijate rühmitus REvil on teadmata põhjusel internetist kadunud. REvil ründas hiljuti USA tarkvarafirmat Kaseya, mis mõjutas kuni 1500 ettevõtet üle maailma. Häkkerid nõudsid 70 miljonit dollarit lunaraha. Mais ründas rühmitus maailma suurimat lihatöötlejat JBS ja pressis neilt välja 11 miljonit dollarit. Möödunud nädalal aga kadusid internetist kõik märgid REvilist. Rühmituse kadumise põhjus on ebaselge, ent oletatakse, et Venemaa või USA julgeolekujõud ründasid neid või nad otsustasid ise mingil põhjusel ära kaduda. New York Times oletas, et Biden võis anda USA julgeolekujõududele käsu REvilile lõpp teha. Gizmodo