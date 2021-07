NASA-l õnnestus Hubble'i viga parandada: kosmoseteleskoop ärkas taas ellu

13. juunil tekkis rike Hubble'i peamisel pardaarvutil, mis kontrollib ja jälgib kosmoseteleskoobi tööriistade tegevust. Kuigi teleskoobil on ka tagavaraarvuti, siis ka see ei hakanud tööle. Pärast paljusid katsetusi ja analüüsimist leidsid teadlased, et probleem on ilmselt PCUs ehk moodulis, mis reguleerib voolupinget.

PCU ülesandeks on hoolitseda selle eest, et arvuti ja sellega seotud riistvara saaks pidevalt elektrit. Rike PCUs tähendab, et pardaarvuti ei saa töötada.

Neljapäeval hakkas NASA kosmoseteleskoopi parandama ja päev hiljem tulidki USA kosmoseagentuurilt esimesed teated, et tagavara riistvara õnnestus tööle saada. Selleks, et Hubble täisvõimsusel jälle tööle saada, läks aga veel aega.

«Ma olin vägagi mures,» kommenteeris NASA teadusprogrammide juht Thomas Zurbuchen kosmoseteleskoobi parandamist. «Me kõik teadsime, et see on tavapärasest tööst riskantsem.»

Kuigi NASA-l õnnestus probleem lahendada, siis märgid viitavad, et kosmoseteleskoobi kõrge iga hakkab selle tööd takistama. «See on vanem masin ja see juba põhimõtteliselt ütleb meile: «Vaadake, ma hakkan vanaks jääma.» See räägib meiega,» ütles Zurbuchen. «Sellest hoolimata on vaja teadust edasi teha ja me oleme elevil.»