Chrome'is avastati tõsine turvaauk: Google soovitab brauserit kiiremas korras uuendada

Ettevõte teatas eelmisel nädalal, et Chrome'i brauserist avastati nn nullpäeva turvaauk. See tähendab, et tarkvara nõrkus sai avalikuks enne kui seda jõuti parandada. Google'i blogipostituses seisis, et ettevõte on probleemist teadlik ja lähiajal tuleb Windowsi, Linuxi ja macOSi kasutajatele uuendus, vahendab Forbes.

Google ei avaldanud turvaaugu kohta eriti palju infot, et vähendada selle ärakasutamise võimalusi.

Selleks, et brauserit uuendada tuleb valida Chrome'i menüüst «Seaded» (Settings) ja siis «Teave Chrome'i kohta» (About Google Chrome). Seejärel on võimalik näha, milline brauseri versioon on arvutis installeeritud. Kui versiooniks on 91.0.4472.164 või uuem, siis pole vaja turvaaugu pärast muretseda. Kui tegemist on aga varasema versiooniga, siis tuleks Chrome'i uuendada.

Häkkerite rünnakud Chrome'ile on viimastel kuudel sagenenud ja kõige rohkem on esile kerkinud rühmitus PuzzleMaker. Antud häkkerite rühmitus on edukalt ära kasutanud erinevaid nullpäeva turvaauke, et kasutajate arvutitesse pahavara installeerida.