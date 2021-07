Hiina häkkerid varastasid infot ja peitsid selle Donald Trumpi pildi sisse

2018. aasta jaanuaris peitsid nad varastatud andmed piltidesse, millel olid Donald Trump ja koaala. Need saadeti konkreetsele kontole veebikeskkonnas GitHub. Andmete peitmiseks kasutasid häkkerid meetodit nimega steganograafia, mis aitab infot n-ö nähtamatuks muuta.

Näiteks on varem steganograafiat kasutades pandud kõik William Shakespeare'i teosed ühte pilti. Info peitmist piltide sisse on kasutanud ka islamiäärmuslased, et sõnumeid vahetada. Ja 2019. aastal avastati Hiina häkkerite rühmitus APT15, mis levitas sama meetodiga pahavara.