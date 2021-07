Samsung tõi müügile kaks uut tahvelarvutit

Galaxy Tab S7 FE on 12,4-tollise ekraani ja 10 090 mAh akuga. Tahvelarvuti on varustatud kuni 128 GB sisemäluga, mida saab laiendada kuni 1TB mälukaardiga ning sellel on kiireks andmeedastuseks USB-C 3.2 ühenduspesa. Seadme karbis on kaasas puutepliiats.