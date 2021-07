Tehnika lühiuudised

Chrome’i sirvikus avastati muret tekitav turvaauk

Google andis viimase kuu aja jooksul juba kolmandat korda kasutajatele hoiatuse Chrome’i veebilehitsejat uuendada, sest sellest avastati nn nullpäeva turvaauk. See tähendab, et tarkvara nõrkus sai avalikuks enne, kui seda parandada jõuti. Häkkerite rünnakud Chrome’ile on viimastel kuudel sagenenud, kõige rohkem on esile kerkinud rühmitus PuzzleMaker. See häkkerite rühmitus on edukalt ära kasutanud erinevaid nullpäeva turvaauke, et kasutajate arvutitesse pahavara installeerida. Tänavu on Chrome’i brauserist avastatud kaheksa nullpäeva turvaauku, nendest kolm viimase kuu jooksul. Seni on Google suutnud turvanõrkused parandada, kuid nende tõhusus oleneb sellest, kui kiirelt kasutajad brausereid värskendavad. Forbes