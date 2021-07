NASA marsikulgur hakkab koguma kive, mis peaksid tulevikus jõudma Maale

Kulgur liigub maandumispaigast lõuna poole, et siis alustada seal proovide võtmist. USA kosmoseagentuur selgitas pressiteates, et kividest võetud proovid annavad hea ülevaate piirkonna geoloogiast.

Protsess näeb välja nii, et kõigepealt pildistatakse kivid üles ja analüüsitakse neid. Seejärel puurib Perseverance kive, et saada kätte väikesed tükid, mille kulgur paneb anumasse, kus neid hoitakse.

Perseverance maandus Marsil 18. veebruaril. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima.

Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. See on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.