AÜE võitleb kuumaga: droonid kutsusid Dubais paduvihma esile

Dubais on viimasel ajal kerkinud temperatuur 50 kraadi lähedale. AÜE on aga hakanud kasutama pilvekülvi tehnoloogiat, mis peaks sademeid esile kutsuma. Selleks kasutatakse droone, kirjutab Independent.

Protsess käib nii, et droonid lendavad pilvedesse ja annavad nendele elektrišokke, et kutsuda esile vihma. Sellega üritatakse pilvedes vihmapiiskade tasakaalu mõjutada. Kui piisad lähevad kokku ja on piisavalt suured, siis sajavad need vihmana alla.