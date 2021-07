Nokia taaselustas legendaarse 6310 mudeli

Nagu Nokia uuesti välja lastud telefonide puhul tavaks, siis on tegemist odava seadmega, millel on põhifunktsioonid ja mis sarnaneb veidi algsele mudelile, kirjutab Mashable.

Uuel Nokia 6310-l on 2,8-tolline ekraan, 8 MB operatiivmälu (RAM), 16 GB sisemälu, 0,3-megapiksline tagakaamera ja FM-raadio. 6310-l on ka 1150 mAh aku ja telefonitootja väitel peab see ühe laadimisega vastu nädalaid.