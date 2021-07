FBI jälgib enam kui saja lunavararühmituse tegevust

Küberturbefirma Emsisoft analüütik Brett Callow kommenteeris, et üksikute rühmituste kadumine ei tähenda midagi, sest lunavararünnakute allilm on suur. «Pidevalt tekivad uued rühmitused,» sõnas ta. «Mõnel juhul on tegemist teiste operatsioonide allüksustega. Mõnel juhul on tegu lihtsalt nime muutusega.»