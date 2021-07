Vastuoluline tööriist otsib ja avalikustab veebilehti, mida on võimalik kergelt häkkida

PunkSpider tuvastab veebilehtede haavatavusi ja lubab igaühel otsida tulemuste seast lehti, mida on võimalik häkkida. Tööriista loojad Caceres ja Hopper ütlesid, et panevad kokku sadu tuhandeid haavatavusi, kirjutab Wired.

Caceres ja Hopper möönsid, et haavatavate veebilehtede avalikustamine võib kaasa tuua küberrünnakud. Nende eesmärk on aga hoopis survestada veebilehtede haldajaid turvaauke parandama.

PunkSpider otsib levinud haavatavusi, mille olemasolu on juba aastaid teada olnud. Näiteks eelmise aasta jaanuaris avastasid küberturbespetsialistid, et turvaaugu tõttu on võimalik videomängus Fortnite kasutajate kontosid üle võtta. Sel aastal õnnestus häkkeritel pääseda ligi paremäärmuslaste sotsiaalvõrgustiku Gab andmebaasidele ja lekitada hulganisti infot.