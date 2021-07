Huawei töötaja jäi ametist ilma, sest väitis, et Tesla autod tapavad inimesi

Konverentsil WAIC (World Artificial Intelligence Conference) kõnelenud Su ütles, et Tesla autodega juhtub sageli õnnetusi ja need tapavad inimesi, vahendab Tech Times.

Su viitas Tesla juhiabiga seotud õnnetustele. Tema sõnul on Tesladega juhtunud viimastel aastatel palju õnnetusi ja need on väga sarnased. Su märkis, et Huawei tahab õnnetuste juhtumise tõenäosuse viia võimalikult madalaks.