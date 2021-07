Salapärastel põhjustel kadunud Vene häkkerite rühmitus võib olla tagasi uue nime all

Uue rühmituse nimi on BlackMatter. Küberturbefirma Flashpoint analüütikud on välja toonud mitmeid sarnasusi REvili ja BlackMatteri vahel. Spetsialistide hinnangul on mõlemal rühmitusel sarnane taktika ja samuti on mõlemad teatanud, et ei ründa haiglaid ega valitsusasutusi.